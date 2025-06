Non si hanno più notizie della signora Rosanna | ansia in città l' appello del marito

In un vortice di preoccupazione, Portici vive ore di angoscia: da 24 ore, nessuna traccia della signora Rosanna. Il marito, disperato, ha lanciato un appello sui social, sperando in un aiuto collettivo per ritrovarla. La comunità si stringe attorno a questa famiglia, sperando che le ricerche portino presto a una lieta notizia. La speranza non muore mai, e l’umanità si unisce nel desiderio di ritrovare Rosanna.

Sono ore di ansia a Portici dove da circa 24 ore non si hanno più notizie della signora Rosanna. Il marito, sui social, ha lanciato un appello per raccogliere in formazioni utili. Queste le sue parole: "Chiedo cortesemente se qualcuno l avesse vista a Portici,si è allontanata da casa dalle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Non si hanno più notizie della signora Rosanna: ansia in città , l'appello del marito

In questa notizia si parla di: notizie - signora - rosanna - ansia

Da questa mattina non si hanno più notizie della signora Dina: l’appello della famiglia della signora di Priverno per avere informazioni - Da questa mattina, la comunità di Priverno è in allerta: la signora Dina Paniccia, 70 anni, è scomparsa.

AGGIORNAMENTO: Nunzia è stata ritrovata senza vita, il suo corpo si trovava in un canale non lontano dal luogo della scomaprsa. Nunzia Ricciardo, residente a Novara, è scomparsa ieri pomeriggio dalla sua abitazione. La donna, di cui non si hanno notizie, Vai su Facebook

Non si hanno più notizie della signora Rosanna: ansia in città , l'appello del marito; Rossana, che da 20 anni si prende cura del marito Alberto, con il Parkinson: «Non chiamatemi caregiver, ma “lifegiver”. Quando questo ruolo tocca a un figlio, a un coniuge o a un genitore, va oltre la semplice cura: io ho dato la vita.

Invalida e novantenne, terminata l’attesa: Rosanna è stata vaccinata Scrive bergamo.corriere.it: La lunga attesa, con relativa ansia, per la signora Rosanna Corsini, 90 anni, origini toscane, chiusa nella sua casa di via Portaluppi, a Treviglio, è finita.