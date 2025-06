Non si fermano all' alt e sparano sui militatri | carabiniere ucciso a Brindisi

Un grave episodio scuote Brindisi: due uomini sparano contro i militari, uccidendo un carabiniere durante un inseguimento. Le prime ricostruzioni indicano che l'agente stava seguendo un'auto sospetta quando è stato colpito brutalmente. La comunità è sconvolta di fronte a questa violenza inaudita, e le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini per catturare gli aggressori. La sicurezza del nostro Paese non può tollerare simili atti di ferocia.

Stando alle prime ricostruzioni il carabiniere pare stesse seguendo un'auto. Due uomini sarebbero poi scesi e avrebbero aperto il fuoco, freddando il militare.

Brindisi, non si fermano all’alt: carabiniere morto in seguito a sparatoria - La tragedia scuote Brindisi: un carabiniere ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta questa mattina sulla strada Francavilla-Grottaglie.

