Non si fermano all’alt e sparano sui militari | carabiniere ucciso durante l’inseguimento Tragedia nel Brindisino

Una tragedia sconvolge il brindisino: durante un inseguimento, due uomini hanno aperto il fuoco sui carabinieri a Francavilla Fontana, uccidendo uno di loro. La scena, drammatica e violenta, evidenzia la ferocia di chi non si ferma nemmeno davanti alla vita delle forze dell’ordine. La comunità piange una perdita incolmabile, mentre le indagini si intensificano per fare luce su questa assurda tragedia.

Tragedia nel Brindisino. Un carabiniere è stato ucciso questa mattina poco dopo le 6, a Francavilla Fontana. Durante un servizio di pattugliamento. Poco lontano dal centro intermodale della città , in contrada Rosea. L’auto dei militari del nucleo radiomobile sarebbe entrata in collisione, durante un inseguimento, con una Lancia Ypsilon, da cui sono scesi due uomini: uno ha sparato, colpendo uno dei due carabinieri che erano nell’auto di servizio. L’uomo, ferito, è caduto sull’asfalto. La ricostruzione. I due assassini sono scappati. Poi i due sono fuggiti a piedi.  Il carabinieri rimasto illeso ha lanciato l’allarme: sul posto subito il 118, ma per il carabiniere ferito non c’era più niente da fare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non si fermano all’alt e sparano sui militari: carabiniere ucciso durante l’inseguimento. Tragedia nel Brindisino

In questa notizia si parla di: carabiniere - ucciso - tragedia - brindisino

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Tragedia nel Brindisino: carabiniere ucciso durante un inseguimento; Brindisi:Tragedia nel Brindisino Carabiniere ucciso durante un inseguimento armato sulla Francavilla-Grottaglie; Non si fermano all'alt e sparano sui militari: carabiniere ucciso durante l'inseguimento. Tragedia nel Brindisino.

Non si fermano all'alt e sparano sui militari: carabiniere ucciso durante l'inseguimento. Tragedia nel Brindisino Lo riporta informazione.it: La vittima è un brigadiere in servizio a Francavilla Fontana: sarebbe andato in pensione a giorni.