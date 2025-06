Non si ferma a un posto di blocco spara e massacra un carabiniere

Un incidente che ha sconvolto l'intera comunità: un normale controllo di routine si trasforma in tragedia quando un uomo, invece di fermarsi, spara e colpisce un carabiniere. Quel mattino di giugno, la tranquilla strada provinciale tra Francavilla Fontana e Grottaglie diventa teatro di un gesto estremo, lasciando tutti senza parole. Ma cosa ha portato a questa drammatica escalation? Scopriamo insieme i dettagli di un evento che ha segnato profondamente la nostra terra.

Un tranquillo mattino di giugno si trasforma in un incubo lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Grottaglie, in provincia di Brindisi. All’apparenza un normale controllo di routine, si è invece concluso con un tragico spargimento di sangue, lasciando un segno indelebile in un’intera comunità e oltre. Ma cosa è successo realmente quella mattina? Le prime ore del giorno vedono i carabinieri impegnati nel controllo stradale. Un’auto si avvicina al posto di blocco, ma il conducente decide di ignorare l’alt. Da quel momento, tutto precipita. L’inseguimento inizia subito, e in pochi istanti, i colpi di pistola risuonano nell’aria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it