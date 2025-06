Non gioca mai e lascerà il Napoli | ha già accettato l’offerta

Il mercato del Napoli si anima con una notizia clamorosa: Kevin De Bruyne, il campione belga, ha ufficialmente firmato con il club partenopeo, segnando un capitolo storico per la società e la Serie A. Mentre alcuni giocatori sono destinati a lasciare, come l’attuale misterioso protagonista che non scenderà più in campo, il nuovo acquisto si prepara a portare tutta la sua classe e leadership. Darà una svolta decisiva alla squadra, puntando a grandi traguardi in Champions League e oltre.

C'è un giocatore al Napoli che praticamente non giocherà mai e andrà via in questa sessione di mercato: c'è un'importante novità, lui ha già detto di sì Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Kevin De Bruyne, per un affare di portata storica per il club partenopeo e, più in generale, per la Serie A. Il trequartista belga non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura, perché vuole essere protagonista assoluto in Champions League. Darà una grossa mano alla squadra di Antonio Conte per lottare per vincere di nuovo lo scudetto.

Ufficiale: Parma-Napoli si gioca domenica alle 20.45. In palio la salvezza dei crociati - Ufficiale: Parma-Napoli si giocherà domenica 18 maggio alle 20.45 allo stadio Tardini. In palio c'è la salvezza per i crociati, in un incontro cruciale che si svolgerà in contemporanea con altre nove partite di Serie A.

(? Alessandro Bocci) Luciano Spalletti domani sera, dopo Italia-Moldova, lascerà la panchina della Nazionale. Risoluzione consensuale del contratto la formula, in realtà un esonero accettato dal diretto interessato. Il c.t. lo annuncia in conferenza stampa co Vai su Facebook

Simone Inzaghi lascia l'Inter; Napoli, Osimhen è fuori dalla lista, ma Conte può riabilitarlo; Osimhen, conto alla rovescia: niente Arabia, ancora nessun accordo col Chelsea.