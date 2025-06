Non fu violenza di gruppo assolti | Lei aveva recuperato le facoltà Non approfittarono del suo stato

In un panorama di accuse e difese, la vicenda giudiziaria si infittisce tra testimonianze e dinamiche delicate. La giustizia ha sottolineato come la giovane coinvolta avesse recuperato le proprie facoltà , e che i testimoni abbiano confermato la verità dei fatti. La sentenza ribadisce l’assenza di responsabilità condivisa e chiarisce il ruolo di chi ha filmato, contribuendo a fare luce su una vicenda complessa e controversa.

I testimoni presenti avevano detto il vero. E "la dinamica degli eventi e dei contegni degli imputati, induce ragionevolmente e escludere che potessero rendersi conto che" la ragazza "non fosse rientrata in possesso delle capacità di determinarsi sessualmente". In quanto poi a chi che aveva filmato il rapporto, "non è emersa una condotta compartecipatava" al di là della "mera videoregistrazione". È il nucleo delle motivazioni, appena depositate, con le quali la corte d'appello di Bologna il 15 aprile scorso aveva confermato l'assoluzione dei due giovani accusati di avere violentato e filmato la notte tra il 5 e il 6 ottobre 2017 una 18enne approfittando del fatto che la giovane fosse ubriaca.