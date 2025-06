Non esiste Vado in pensione Landini allontana un futuro in politica

Maurizio Landini, leader dei metalmeccanici e simbolo della protesta sociale, smentisce categoricamente che il referendum fosse un trampolino di lancio verso la politica. Con determinazione, rivendica il suo vero scopo: cancellare leggi impopolari e tutelare i diritti dei lavoratori. Ma sarà sufficiente questa battaglia per cambiare il destino di Landini nel mondo politico? Solo il tempo potrà dirlo.

Maurizio Landini nega che il referendum fosse un "trampolino" per la politica e lo rivendica: "Il nostro obiettivo era cancellare queste leggi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non esiste... Vado in pensione". Landini allontana un futuro in politica

In questa notizia si parla di: landini - politica - esiste - vado

VIDEO | Landini davanti alla Maserati: “Basta precarietà , serve una vera politica industriale” - Nel pomeriggio del 26 maggio, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha svolto un comizio simbolico presso la sede della Maserati a Modena.

Anni di scioperi strumentali e attacchi ideologici hanno segnato la fine politica di Maurizio Landini. Gli italiani, disertando il referendum, hanno dato il benservito al non più aspirante leader della sinistra italiana. Vai su Facebook

Non esiste... Vado in pensione. Landini allontana un futuro in politica; Referendum, la profetica intervista di Landini...poche ore prima del voto | .it; Referendum, Landini contro Meloni: «Non prendere la scheda vuol dire non votare. Da premier atto irresponsabile».

"Non esiste... Vado in pensione". Landini allontana un futuro in politica Riporta ilgiornale.it: Maurizio Landini nega che il referendum fosse un "trampolino" per la politica e lo rivendica: "Il nostro obiettivo era cancellare queste leggi" ...