Non è solo un mal di testa Emicrania | regole sintomi e prevenzione di uno dei disturbi più diffusi al mondo

L'emicrania, spesso sottovalutata come semplice mal di testa, è uno dei disturbi più diffusi al mondo, capace di compromettere qualità di vita e produttività. In vista dell'open day dedicato, il neurologo Roberto Marconi ci guida attraverso le regole, i sintomi e le strategie di prevenzione, per scoprire come affrontare e gestire efficacemente questo fastidio invalidante.

Alla vigilia dell'open day dedicato all'emicrania il neurologo Roberto Marconi (Asl Toscana Sud Est) ci aiuta a fare luce su un disturbo che può essere molto invalidante nella vita lavorativa e di relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non è "solo" un mal di testa. Emicrania: regole, sintomi e prevenzione di uno dei disturbi più diffusi al mondo

In questa notizia si parla di: emicrania - testa - regole - sintomi

Emicrania, una persona su sette ne soffre: il Policlinico in prima linea nella Giornata Nazionale del Mal di Testa - Domani, 18 maggio, si celebra la Giornata Nazionale del Mal di Testa, promossa dalle principali Società Scientifiche per sensibilizzare sul tema dell'emicrania, che colpisce una persona su sette.

?Le persone con intolleranze alimentari mostrano principalmente disturbi a carico dell’apparato gastrointestinale. A questi sintomi possono aggiungersi anche stanchezza, sonnolenza, mal di testa (cefalea o emicrania) ed una generale sensazione di males Vai su Facebook

Non è solo un mal di testa. Emicrania: regole, sintomi e prevenzione di uno dei disturbi più diffusi al mondo; Agenda benessere venerdì 21 marzo 2025: rituale beauty e mindfulness; L'influenza del Giubileo arriva a Roma, i sintomi: febbre tosse e cefalea. «Mix di virus portato dai pellegrin.

Non è "solo" un mal di testa. Emicrania: regole, sintomi e prevenzione di uno dei disturbi più diffusi al mondo Come scrive lanazione.it: Alla vigilia dell'open day dedicato all'emicrania il neurologo Roberto Marconi (Asl Toscana Sud Est) ci aiuta a fare luce su un disturbo che può essere molto invalidante nella vita lavorativa e di rel ...