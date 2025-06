Non è il Liga ma è Ligabue | Marco il fratello di Luciano porta rock e Brit-pop al Pratone di Bareggio

Preparati a vivere un'esperienza unica! Marco Ligabue, fratello del celebre Luciano, porta sul palco del Pratone di Bareggio un mix travolgente di rock e Brit Pop, in uno spettacolo dal vivo autentico e senza compromessi. Questa sera alle 21.30, lasciati coinvolgere da melodie energiche e testi emozionanti, pronti a far vibrare il pubblico milanese. Preparati a scoprire un talento autentico: perché la musica ha bisogno di essere sentita, vissuta e condivisa.

Bareggio (Milano), 12 giugno 2025 ‚Äď ¬†Il rock e la canzone d'autore che si incontrano in uno spettacolo dal vivo energico e autentico, fatto di musica suonata senza compromessi.¬†√ą¬†quanto proporr√† il concerto che il cantautore Marco Ligabue porter√† sul palco dell' Area Eventi Pratone di Bareggio nel Milanese domani alle 21.30: l'artista emiliano, fratello del rocker Luciano, far√† vibrare il pubblico con il suo spirito coinvolgente e con brani intensi, che affrontano temi importanti con un linguaggio schietto e diretto. Pinguini a San Siro, abbiamo visto il concerto per voi: da Hello World (tra i coriandoli) a Titoli di coda, Gaza e Giulia Tramontano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Non √® il Liga ma √® Ligabue: Marco, il fratello di Luciano, porta rock e Brit-pop al Pratone di Bareggio

’Grande estate nel borgo’. Marco Ligabue sul palco - Questa sera, Istia d’Ombrone si trasforma nel palcoscenico di pura musica dal vivo con Marco Ligabue! La 'Grande Estate nel borgo' non è solo un concerto, ma un ritorno alle origini della musica.

Il 31 maggio e il primo giugno Istia d‚ÄôOmbrone si anima con i ‚ÄúMiwa e i suoi componenti‚ÄĚ e Marco Ligabue, il fratello di Luciano #MaremmaOggi #eventi #advertising #adv Vai su Facebook

