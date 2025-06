Non è Dassilva l’assassino Pierina Paganelli nuove rivelazioni in tv

Il caso di Pierina Paganelli ha sconvolto Rimini, rivelando dettagli agghiaccianti sulla sua tragica fine. In un condominio apparentemente tranquillo, la scoperta del suo corpo ha acceso un'ondata di emozioni e domande senza risposta. Le nuove rivelazioni in tv si addentrano nel mistero, cercando di fare luce sugli ultimi momenti di questa donna di 78 anni. La veritĂ potrebbe essere piĂą vicina di quanto immaginassimo, ma cosa si nasconde dietro a questa brutale vicenda?

La sera del 3 ottobre 2023, nel silenzio di un condominio in via del Ciclamino a Rimini, il corpo di una donna di 78 anni fu ritrovato in condizioni tragiche. Il suo nome era Pierina Paganelli e a scoprirla fu la nuora, Manuela Bianchi. Il delitto colpì profondamente l’opinione pubblica per la brutalitĂ con cui fu eseguito: l’anziana era stata aggredita con ferocia, in un luogo chiuso, e in un momento in cui nessuno avrebbe potuto soccorrerla. Le indagini, partite subito dopo il ritrovamento, si sono sviluppate per mesi in una fitta rete di testimonianze, rilievi e ricostruzioni fino ad arrivare, nel luglio successivo, all’arresto di un uomo che viveva nello stesso stabile: Louis Dassilva, vicino di casa della vittima ed ex amante proprio di Manuela. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it