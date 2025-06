Non è Dassilva l’assassino Pierina Paganelli l’incredibile rivelazione | Incastrato così

trasformata in un intricato puzzle di segreti e sospetti. La scoperta del corpo di Pierina Paganelli ha acceso i riflettori su una vicenda che nasconde molto più di quanto si possa immaginare, lasciando la comunità di Rimini a chiedersi quale verità si cela dietro questa tragedia. La storia si è appena aperta, e il mistero ancora oggi tiene tutti col fiato sospeso.

Nel cuore della tranquilla Rimini, la drammatica scoperta del corpo senza vita di Pierina Paganelli ha sconvolto una comunità intera. L'anziana di 78 anni è stata trovata morta il 3 ottobre 2023, in un appartamento che doveva essere un rifugio sicuro. A ritrovarla, in quello stato sconvolgente, è stata la nuora Manuela Bianchi, in un momento che ha segnato l'inizio di un mistero che ancora oggi tiene tutti col fiato sospeso. La storia si è complicata ulteriormente quando, pochi mesi dopo, Louis Dassilva, vicino di casa e ex amante di Manuela, è stato arrestato. Le accuse che pendono su di lui sono pesanti: omicidio aggravato da crudeltà e premeditazione.

