Non c’è transizione senza giustizia sociale

Dieci anni fa, l’Enciclica Laudato Si’ di papa Francesco ci ricordava con forza che la vera transizione ecologica non può prescindere dall’impegno per la giustizia sociale. Un richiamo attuale e imprescindibile, che invita a riflettere sul nostro ruolo nel costruire un futuro equo e sostenibile. Perché, come sottolinea il pontefice, senza giustizia sociale, ogni cambiamento rischia di essere solo una promessa vuota.

Dieci anni fa, il 24 maggio 2015, veniva pubblicata l'Enciclica Laudato Si' di papa Francesco. Un pontefice, sino ai suoi ultimi giorni, sempre in prima fila a denunciare come la

Roma, Gualtieri: transizione ambientale non è vincolo ma occasione di rilancio economico e sociale - Roma, sotto la guida di Gualtieri, sta affrontando con determinazione la sfida della transizione ambientale, percepita non come un vincolo, ma come un'opportunità per rilanciare l'economia e il sociale.

