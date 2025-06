Nomine&Poltrone Remigio Venanzi è il nuovo coordinatore della consulta dei piccoli Comuni di Anci Umbria

Remigio Venanzi, sindaco di Polino, assume con entusiasmo il ruolo di nuovo coordinatore della consulta dei piccoli comuni di Anci Umbria, portando con sé una visione innovativa e un forte impegno per il territorio. Durante l’assemblea dei soci, la sua nomina rappresenta un passo importante per rafforzare il dialogo e le iniziative a favore delle comunità più piccole della regione. Un incarico che aprirà nuove prospettive di sviluppo e collaborazione per tutti i piccoli comuni umbri.

Remigio Venanzi, sindaco di Polino, è stato designato quale nuovo coordinatore della consulta dei piccoli comuni di Anci Umbria. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci che ha designato anche Giampiero Fugnanesi, sindaco di Sigillo, per il ruolo di coordinatore della consulta per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nomine&Poltrone, Remigio Venanzi è il nuovo coordinatore della consulta dei piccoli Comuni di Anci Umbria

Nomine&Poltrone, Remigio Venanzi è il nuovo coordinatore della consulta dei piccoli Comuni di Anci Umbria; I sindaci Venanzi, Fugnanesi e Sabbatini nuovi coordinatori di Anci Umbria; PSR Umbria, Cooperazione e diversificazione delle attività agricole.

Consulta, stasera si elegge il coordinatore Riporta lanazione.it: Un solo punto all’ordine del giorno, l’elezione del coordinatore.