Nodo Gourna-Douath no al rinnovo del prestito | la Roma lo vuole ma il Salisburgo frena

Gasperini e Ranieri più uniti che mai nella costruzione di una Roma che, il prossimo anno, non dovrà fallire l'appuntamento con una Champions League che manca ormai dalla lontana stagione 201819. L'unione d'intenti è evidente dopo i recenti fatti che li hanno visti coinvolti, ma c'è da condurre un mercato complicato per i paletti UEFA ma che deve necessariamente portare nuova linfa. Se da una parte c'è fiducia per il rinnovo di Svilar, dall'altra non si registrano buone notizie sul fronte Gourna-Douath, l'unico degli acquisti dello scorso gennaio che ha veramente convinto. Un giocatore dalle potenzialità evidenti, che la Roma vuole mantenere all'ovile per continuare a farlo crescere, soprattutto nelle mani di un Gasperini che sa come lavorare con i giovani.