No all’ideologia gender nella pubblica amministrazione | flash mob di FdI in Campidoglio

In un clima di crescente tensione politica, Fratelli d’Italia scende in piazza a Roma con un flash mob per difendere i valori tradizionali e contrastare l’ideologia gender nella pubblica amministrazione. La battaglia si accende sul fronte della delibera comunale che, secondo il partito, minerebbe le radici della nostra cultura. La mobilitazione di FdI mira a ribadire il ruolo fondamentale di valori condivisi e a difendere l’identità italiana.

“No all’ideologia gender nella Pubblica amministrazione”. Parola di Fratelli d’Italia che a Roma è pronta a fare battaglia alla delibera depositata in Comune dalle sinistre dal titolo “Linee Guida per il Rispetto del Principio di Non Discriminazione per Orientamento Sessuale eo Identità di Genere”. Il gruppo capitolino di FdI ha denunciato fin da subito la strumentalizzazione della maggioranza che, dietro l’alibi della tutela contro la discriminazione, introduce di fatto l’ideologia Lgbt a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica. FdI: no all’ideologia gender nella Pa. Decine di esponenti di FdI, guidati dai consiglieri comunali, “armati” di cartelli e mefafono hanno dato vita a un flash mob sotto il Campidoglio per denunciare la delibera provocatoria durante i lavori dell’Aula Giulio Cesare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “No all’ideologia gender nella pubblica amministrazione”: flash mob di FdI in Campidoglio

L'amministrazione Gualtieri, che guida il Comune di Roma ha emanato linee guida a tema LGBTQ per scuole e Pubblica Amministrazione. Questo il commento di Jacopo Coghe, portavoce Pro Vita & Famiglia

