No alla riapertura del Punto Nascita Necessari più di cinquecento parti La grande delusione del comitato

Il futuro del Punto Nascita di Santi Cosma e Damiano rimane incerto, lasciando molti genitori e professionisti del settore delusi e preoccupati. La recente risposta negativa del Ministero della Salute alla richiesta di deroga avanzata dalla Regione Toscana ha suscitato forti reazioni, confermando la decisione di chiusura e sollevando una serie di interrogativi sulla qualità dell’assistenza territoriale. La questione, ormai, richiede un’attenzione urgente e condivisa per tutelare la salute delle future generazioni.

In occasione della conferenza dei sindaci della Valdinievole è arrivata la risposta del ministero della Salute sulla richiesta di deroga che era stata avanzata dalla Regione Toscana alla chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale Santi Cosma e Damiano. Una risposta negativa. Il Comitato Percorso Nascita nazionale, presa visione della documentazione, in particolare dei certificati di assistenza al parto, ha espresso parere sfavorevole, perché il volume delle attività è inferiore ai 500 parti annui. Il Comitato ha spiegato anche che non sussistono condizioni per accedere alla deroga. "La posizione geografica presentata, relativa ai Comuni bacino di utenza del Punto Nascita, evidenzia chiaramente come i tempi di percorrenza verso i Punti Nascita alternativi di Lucca e Pistoia sono ben al di sotto dei 60 minuti che definiscono il disagio orografico, indicato dal Decreto ministeriale dell’11 novembre 2025, per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui e in condizioni orografiche difficili". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - No alla riapertura del Punto Nascita. Necessari più di cinquecento parti. La grande delusione del comitato

In questa notizia si parla di: nascita - comitato - punto - parti

Al via il comitato nazionale per celebrare i 400 anni dalla nascita di Carlo Maratti - Al via il comitato nazionale per celebrare i 400 anni dalla nascita di Carlo Maratti. ANCONA – Il 2025 segna l'inizio delle celebrazioni per il grande artista barocco, nato a Camerano.

É partita ufficialmente la raccolta firme promossa dal Comitato di Lotta per l’Ospedale di Sapri per salvare il Punto Nascita dell’Ospedale dell’Immacolata, minacciato da una chiusura che metterebbe in ginocchio un intero territorio. Un appello forte e chiaro è st Vai su Facebook

No alla riapertura del Punto Nascita. Necessari più di cinquecento parti. La grande delusione del comitato; Ospedale di Pescia, Ministero non concede deroga sul punto nascita; Comitato percorso nascita.

No alla riapertura del Punto Nascita. Necessari più di cinquecento parti. La grande delusione del comitato Segnala lanazione.it: La posizione geografica tra Pistoia e Lucca esclude il percorso disagiato perchè è inferiore ai 60 chilometri .