No al riarmo | Giuseppe Conte atteso al gazebo del M5S a Salerno

Giuseppe Conte torna tra i cittadini di Salerno, portando con sé il messaggio di pace e disarmo. Sabato 14 giugno, alle 11:30 in Via Velia 4, l’ex Premier sarà al gazebo del Movimento 5 Stelle, simbolo della sua battaglia contro il riarmo e per investimenti nel sociale. Un’occasione unica per ascoltare le istanze del territorio e rafforzare il cammino verso un futuro più giusto e pacifico.

Giuseppe Conte è atteso a Salerno. Sabato 14 giugno, alle ore 11:30 in Via Velia 4, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte farà visita al gazebo allestito dal gruppo territoriale del M5S e dal Network Giovani, nell’ambito della mobilitazione nazionale “No al riarmo – Finanziateci il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - “No al riarmo”: Giuseppe Conte atteso al gazebo del M5S a Salerno

In questa notizia si parla di: giuseppe - conte - riarmo - atteso

A due anni dall'alluvione l'ex premier Giuseppe Conte torna nel Ravennate - A due anni dall'alluvione, l'ex premier Giuseppe Conte torna nel ravennate. Giovedì 15 maggio 2025, il Presidente del MoVimento 5 Stelle visiterà Faenza e Ravenna, per incontrare cittadini e attivisti, sostenendo la lista del suo partito in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

“No al riarmo”: Giuseppe Conte atteso al gazebo del M5S a Salerno; 'No al riarmo': Giuseppe Conte atteso al gazebo del M5S a Salerno; Conte a Bruxelles per dire no al riarmo: In Ucraina la strategia bellicista è una scommessa fallita.

“No al riarmo”: Giuseppe Conte atteso al gazebo del M5S a Salerno salernotoday.it scrive: Sabato 14 giugno, alle ore 11:30 in Via Velia 4, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte farà visita al gazebo allestito dal gruppo territoriale del M5S ...