No al piano europeo Re-Arm EU M5S Caserta | Finanziateci il futuro non la guerra

Sabato 14 giugno, alle 18, Caserta si mobilita contro il piano europeo di rearmamento, promuovendo un messaggio chiaro: finanziamo il futuro, non la guerra. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Caserta scenderanno in piazza con volantinaggio e sensibilizzazione presso la sede di Via San Carlo 22, condividendo una battaglia che coinvolge tutta Italia. Unisciti a noi per fare sentire la voce della pace e del progresso!

Sabato 14 giugno dalle 18, presso la sede di Via San Carlo 22 in Caserta, gli attivisti del Movimento 5 Stelle locale porteranno avanti un'azione di volantinaggio e sensibilizzazione, in contemporanea con tutta Italia, promossa su iniziativa del Movimento a livello nazionale, ed in particolare. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - No al piano europeo Re-Arm EU, M5S Caserta: "Finanziateci il futuro non la guerra"

In questa notizia si parla di: caserta - piano - europeo - finanziateci

No al piano europeo Re-Arm EU, M5S Caserta: Finanziateci il futuro non la guerra.

Piano triennale opere a Caserta, investito un miliardo: «Priorità scuole e Pnrr» Come scrive ilmattino.it: La giunta comunale ha adottato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche che prevede l’investimento a Caserta nel prossimo triennio di quasi un miliardo di euro.