No a infiltrazioni mafiose nei nuovi ospedali palermitani siglato protocollo di legalità

Palermo dà una svolta decisa contro le infiltrazioni mafiose, siglando un protocollo di legalità per i nuovi ospedali. L’obiettivo? Garantire trasparenza totale e prevenire ogni forma di corruzione nelle fasi di progettazione e costruzione dell’ospedale pediatrico di eccellenza e del nuovo Policlinico. Un impegno concreto per tutelare la salute e il futuro della città, assicurando che queste strutture siano luoghi di cura, non di interessi illeciti.

