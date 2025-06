Nintendo Switch 2 realizza vendite da record in Giappone Mario Kart World parte a razzo

Il debutto di Nintendo Switch 2 in Giappone è stato un vero e proprio trionfo, con vendite da record che hanno superato ogni aspettativa. La console ha attirato l’attenzione di milioni di gamer, alimentando l’entusiasmo per i prossimi titoli, tra cui il tanto atteso Mario Kart World, che promette di diventare il nuovo fenomeno del settore. La domanda è altissima: cosa ci riserva il futuro per questa rivoluzionaria piattaforma?

Il debutto di Nintendo Switch 2 in Giappone ha frantumato ogni precedente record nel settore dei videogiochi. Secondo i dati pubblicati dalla testata Famitsu, nella settimana tra il 2 e l’ 8 giugno 2025 la nuova console Nintendo ha venduto 947.931 unità, superando storici colossi come PlayStation 2 (630.000 unità) e Game Boy (610.000 unità) nei rispettivi lanci iniziali. Un risultato che certifica il fortissimo interesse del pubblico giapponese e l’efficacia della strategia di lancio. Ad accompagnare il successo dell’hardware c’è anche quello del software: Mario Kart World, disponibile in esclusiva su Switch 2, ha debuttato con 782. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 realizza vendite da record in Giappone, Mario Kart World parte a razzo

In questa notizia si parla di: nintendo - switch - record - giappone

Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - Nintendo ha rivelato un entusiasmante aggiornamento per il nuovo Switch 2, che include miglioramenti gratuiti per dodici giochi first-party.

Nintendo Switch 2 vende 3,5 milioni di unità in 4 giorni: è record storico! Più di PS4 e PS5! Arrivata la conferma ufficiale. https://gametimers.it/nintendo-switch-2-3-5-milioni-di-unita-vendute-in-4-giorni-dati-ufficiali/ #NintendoSwitch2 #gaming #console Vai su Facebook

Nintendo Switch 2, record di vendite al lancio: 3.5 milioni di console vendute in 4 giorni; Switch 2: debutto da record Giappone e PS2 superata, Mario Kart World a tutto gas; Nintendo Switch 2 ottiene vendite incredibili al lancio in Giappone, ma PS5 si ritaglia uno spazio.

Nintendo Switch 2, record di vendite al lancio: 3.5 milioni di console vendute in 4 giorni Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Nintendo Switch 2, record di vendite al lancio: 3.