Nintendo Switch 2 è da record | le vendite al lancio superano PlayStation 2 e GBA in Giappone

Il Nintendo Switch 2 ha fatto il suo ingresso trionfale in Giappone, superando ogni aspettativa e stabilendo nuovi record di vendita al lancio. Con quasi un milione di unità vendute in una sola settimana, la console si impone come la più amata del mercato nipponico, superando anche icone storiche come PlayStation 2 e Game Boy Advance. Un debutto che fa ben sperare per il futuro dell’industria videoludica.

Nintendo Switch 2 è partito a razzo in Giappone, frantumando ogni record precedente di vendite al lancio: 947.931 unità vendute nella sola settimana iniziale (dal 2 all'8 giugno), un numero che surclassa qualsiasi altra console nella storia del mercato giapponese. Questo debutto travolgente ha spinto la nuova piattaforma Nintendo oltre i leggendari traguardi di PlayStation 2 (630.552), Game Boy Advance (611.000) e persino del Nintendo DS (468.000), tutti superati di ampio margine. Per confronto, il primo modello di Nintendo Switch aveva venduto "solo" 330.637 unità al lancio. Ovviamente si tratta risultati di vendita talmente imponenti che nessuno può ignorare.

