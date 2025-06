Nikki Bella è tornata e fa sul serio | Non sarà una toccata e fuga

Nikki Bella torna in grande stile, e questa volta promette di restare. Dopo il suo ritorno sul ring durante Monday Night Raw, i fan si chiedevano se fosse solo un’ospitata temporanea. Ora, con una conferma ufficiale, Nikki sfodera determinazione: il suo ritorno sarà duraturo e ricco di sorprese. Parlando con PEOPLE, Nikki Bella ha rivelato che l’attuale piano prevede...

Nikki Bella ha fatto il suo ritorno nei programmi WWE durante l’edizione del 9 giugno di Monday Night Raw. Da allora, i fan si sono chiesti se il suo ritorno sul ring sarebbe stato solo un’apparizione occasionale. Ma ora è ufficiale: Nikki ha confermato che questa volta il suo ritorno sarà più duraturo. Ritorno ufficiale per Nikki Bella: In arrivo un lungo percorso in WWE. Parlando con PEOPLE, Nikki Bella ha rivelato che l’attuale piano prevede un percorso più lungo sul ring, e non una semplice apparizione come spesso accade con molte leggende della WWE. La Hall of Famer ha chiarito che i fan la vedranno con regolarità per un po’, affermando: “Mi vedrete sicuramente per un po’,” ha detto Bella. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net