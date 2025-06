Niente Daspo per i militanti di CasaPound che avevano fatto il saluto romano ad Acca Larentia

Una decisione che accende il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del provvedimento penale. Il Tar del Lazio ha infatti annullato il Daspo nei confronti di alcuni militanti di CasaPound, che avevano salutato con il gesto romano durante la commemorazione di Acca Larentia. Un verdetto che potrebbe riaccendere le polemiche e far riflettere sull’equilibrio tra ordine pubblico e libertà individuali. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda controversa.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni militanti di CasaPound che erano stati raggiunti dal Daspo in seguito ad un provvedimento della Questura di Roma per aver fatto il saluto romano alla commemorazione di Acca Larentia.

Il Tar del Lazio annulla i Daspo ai militanti di CasaPound per i saluti romani di Acca Larenzia - Il Tar del Lazio ha preso una decisione sorprendente, annullando i Daspo emessi nei confronti di 16 militanti di CasaPound, tra cui figure come Gianluca Iannone e Luca Marsella.

