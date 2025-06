Nicolò Bulega pronto per la sfida Superbike a Misano | Ducati contro Razgatlioglu

Nicolò Bulega si prepara a vivere un emozionante duello a Misano, il circuito di casa, contro il formidabile Razgatlioglu. Con 31 punti di vantaggio nel campionato Superbike, il giovane pilota Ducati è pronto a mettere in gioco tutta la sua bravura e determinazione. La passione, l’adrenalina e il talento si fondono in questa sfida cruciale che potrebbe definire il destino della stagione. La battaglia sta per iniziare: non perdere nemmeno un secondo di questa avvincente corsa.

"Sono veramente contento di correre a Misano, è la mia gara di casa e lo è anche per il mio team". Nicolò Bulega è già in pista. Il pilota della Ducati arriverà sul circuito di Misano venerdì mattina per le prime prove libere alle 9,40. Nella classifica del campionato mondiale Superbike, Bulega si presenta con 31 punti di vantaggio sul campione che corre per Bmw, Toprak Razgatlioglu. Sarà una sfida fondamentale per una stagione che sta arrivando al giro di boa. Sono queste le premesse per un weekend adrenalinico al Misano world circuit con l’arrivo della Superbike. Ieri a Bologna l’evento è stato presentato nelle sale della Regione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nicolò Bulega pronto per la sfida Superbike a Misano: Ducati contro Razgatlioglu

