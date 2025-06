New Spurs Home Shirt Design costi e come acquistare

Scopri il nuovo look dei Tottenham con la maglia home 2025/26, un’opera d’arte firmata Nike che celebra il ritorno alla gloria. Innovativa e ricca di significato, questa maglia porta in campo l’orgoglio dei tifosi e lo stile inconfondibile del club. Vuoi sapere quanto costa e come acquistarla? Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere questa chicca esclusiva e mostrare la tua passione!

2025-06-11 17:41:00 Breaking news: I vincitori della Europa League Tottenham hanno rilasciato la loro nuova maglietta Nike Home come parte del kit 202526 del club. Gli sponsor familiari della AIA sul davanti della maglietta, che sono stati messi in vendita meno di due settimane dopo che Spurs ha battuto il Manchester United a Bilbao per rivendicare il loro primo titolo per 17 anni. Per la prima volta in 41 anni, il design Lilywhite sposta il club Cockerel al centro della camicia di casa. La leggenda del club Ledley King è unita a artisti del calibro di Micky Van de Ven, Archie Gray, Beth England, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski e Amanda Nilden nella clip promozionale per il kit. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: spurs - home - design - shirt

Gli occhi catturano la superficie. Il cuore le va oltre. Scopri il nuovo Inter Home Kit 25/26 https://bit.ly/4jF0zv9 #ForzaInter Vai su Facebook

Maglie da calcio 2025-2026, ufficialità e anticipazioni sulle big d'Europa. FOTO.

Tottenham 25/26 kit: New Spurs home shirt design, cost and how to buy Lo riporta 101greatgoals.com: All the details on Tottenham's 2025/26 home kit, including where to buy a Spurs shirt, how much it costs and the new design.