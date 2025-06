Netflix ringrazia il Roland Garros sta accadendo in queste ore

Il recente epilogo del Roland Garros, la finale più lunga di sempre tra Alcaraz e Sinner, ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori. Ora, Netflix celebra questa epica battaglia offrendo un contenuto esclusivo che porta l'emozione sul piccolo schermo. Se hai seguito la storica sfida, preparati a rivivere quei momenti intensi in modo ancora più coinvolgente. Ecco come il tennis si trasforma in un vero e proprio spettacolo per tutti gli appassionati…

E' stata la finale più lunga nella storia del Roland Garros. Cinque ore e oltre di battaglia che hanno tenuto incollati davanti alla tv gli appassionati di tutto il mondo.

