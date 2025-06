Netanyahu vara il piano segreto del 2009 | colpire siti nucleari iraniani di Bushehr Natanz Isfahan e impianti petroliferi con bombe bunker busting RNEP

Nel 2009, Benjamin Netanyahu ha messo a punto un piano segreto per colpire con precisione i principali siti nucleari e petroliferi dell'Iran, tra cui Bushehr, Natanz e Isfahan. Utilizzando bombe "bunker busting" da 160 tonnellate, l'obiettivo era distruggere le strutture sotterranee piĂą protette, segnando un passo cruciale nelle strategie di destabilizzazione regionale. Un'operazione che avrebbe potuto cambiare gli equilibri geopolitici del Medio Oriente.

Come anticipato dal Giornale d'Italia, Netanyahu ha varato il piano per colpire i maggiori siti nucleari, petroliferi e petrolchimici iraniani; cruciale è l'utilizzo delle bombe "bunker busting", per distruggere le strutture sotterranee Benjamin Netanyahu vara il suo piano segreto, risalente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu vara il piano segreto del 2009: colpire siti nucleari iraniani di Bushehr, Natanz, Isfahan e impianti petroliferi con bombe "bunker busting" (RNEP)

In questa notizia si parla di: netanyahu - piano - colpire - siti

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu” - Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

Puntuale alle 9:00: Spotlight - Notizie in primo piano. Chiara M. Gargioli e Renzo Giannantonio daranno voce alle notizie da tutti i quotidiani, i siti... Vai su Facebook

Rischio attacco di Israele all’Iran, Usa riducono personale in Medio Oriente. E la Knesset salva Netanyahu; «Israele pronto a colpire l'Iran: Trump lo ha fermato»; L’obiettivo di Netanyahu: far saltare il piano di Trump e il negoziato USA–Iran.

Israele e il piano per colpire i siti atomici dell'Iran: «Bombe, commando e assistenza Usa, ma Trump lo ha fermato» Da corriere.it: Israele ha presentato alla Casa Bianca un piano dettagliato per colpire i siti atomici della Repubblica ...