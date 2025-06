Nessuno si salva da solo | donazione multi religiosa e appello alla solidarietà

Nessuno si salva da solo: un messaggio potente che unisce persone di diverse fedi e culture sotto il segno della solidarietà. Oggi, a Firenze, leader religiosi come l'imam Izzeddin Elzir, il rabbino Gadi Piperno e don Bernardo Gianni hanno dato il loro esempio, invitando tutti a donare sangue e a rafforzare i legami di umanità. In vista della Giornata Mondiale della Donazione, è il momento di fare la differenza—perché insieme, possiamo salvare più vite.

Firenze, 12 giugno 2025 - “ Nessuno si salva da solo”, perché il sangue è lo stesso per tutte le persone e non ha colore: con una donazione simbolica dal mattino, oggi 12 giugno 2025 hanno raccolto l'invito alla solidarietà l'imam di Firenze Izzeddin Elzir, il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno e l'abate di San Miniato al Monte don Bernardo Gianni. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Donazione di Sangue, nell’ambito delle iniziative sul territorio, DonatoriNati ha proposto la condivisone dell’idea di solidarietà che trova nella religione il senso di comunità e di aiuto. In uno scenario oltremodo complicato, il messaggio che nasce da un atto concreto come la donazione di sangue si unisce alla pace e alla fratellanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Nessuno si salva da solo": donazione multi religiosa e appello alla solidarietà

