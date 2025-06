neonati cosa fare nei primi bagnetti e come prevenire le dermatiti

Nei primi bagnetti del neonato, la delicatezza e la cura sono fondamentali. Imparare a rispettare la sua pelle sensibile e prevenire le dermatiti richiede attenzione e conoscenza, sempre sotto la guida del pediatra. Ricordiamoci che i prodotti da usare devono essere approvati dal medico e mai improvvisati. La prevenzione e l’ascolto dei segnali del piccolo sono le chiavi per garantirgli comfort e salute duraturi.

Non dimentichiamolo mai. Se ci sono dubbi, il pediatra è il punto di riferimento. Anche e soprattutto per quando occorre fare il bagnetto. Non fate l’errore di applicare detergenti che non siano stati consigliati dal medico dei piĂą piccoli o almeno condivisi con l’esperto. La pelle del bimbo, e ancor di piĂą del neonato, è davvero sensibile. E va rispettata. Anche e soprattutto se sono presenti infiammazioni cutanee, le classiche dermatiti dell’etĂ , spesso legate al pannolino. Come fare il bagnetto. Proviamo, anche sulla scorta di quanto riportano gli esperti dell’Ospedale Bambino GesĂą di Roma, a definire cosa fare e cosa evitare al momento dei primi bagnetti del piccolo. 🔗 Leggi su Dilei.it