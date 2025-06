Nemici senza ragione

Gentile lettore, ci troviamo di fronte a un paradosso inquietante: mentre l’Europa si erge come simbolo di pace, sembra invece spingere verso un ritorno alle armi, con la Russia ormai etichettata come nemico senza un motivo reale. Questa escalation rischia di trascinarci in un conflitto che non vogliamo, alimentando paure e divisioni. Ma quale sarà il prezzo di questa corsa all’armamento?

Non capisco per quale motivo cerchiamo a ogni costo la guerra con la Russia. Ma l’Ue non era nata per propagare la pace? Dario Orfini via email Gentile lettore, siamo prigionieri di una situazione tragica. Ormai è deciso nelle alte sfere, l’ingranaggio è in moto e noi popoli non potremo farci niente: l’Europa si riarma e la Russia sarà il nostro nemico senza una plausibile ragione. Era chiaro già due anni fa. Le riporto gran parte della mia risposta del 10 giugno 2023 a una lettrice: “Siamo a un punto di non ritorno, per cui o distruggiamo la Russia o ci autodistruggeremo. Però la Russia non può essere disintegrata come una Libia qualsiasi, perché userebbe l’atomica se la sua sopravvivenza fosse in gioco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

