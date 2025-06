Nel video l' attore appare più che convinto delle proprie scelte ma i commenti dei fan esprimono perplessità

Raz Degan, spirito libero e sempre pronto a sorprendere, ha appena intrapreso un digiuno di dieci giorni all’acqua, definendolo un cammino di rinascita sia fisica che mentale. Mentre l’attore si mostra convinto delle sue scelte, i fan esprimono perplessità e interrogativi. Tra il suo tono mistico e teatrale, Raz invita a riflettere: «Ti tiene giovane, con gli intestini puliti…» Ma cosa ne pensano davvero i suoi seguaci?

C on il consueto spirito libero e un tono che oscilla tra il mistico e il teatrale, Raz Degan ha raccontato ai suoi follower l'ultima "impresa" personale: un digiuno di dieci giorni, bevendo esclusivamente acqua. L'attore ed ex modello, noto per la sua vita fuori dagli schemi, ha condiviso un video sui social in cui descrive questa esperienza come un percorso di rinascita fisica e mentale. «Ti tiene giovane, con gli intestini puliti. vuol dire anche un pensiero pulito», afferma con entusiasmo. In un misto di accento italo-americano e slang improvvisato, Degan presenta il digiuno come una sorta di rivoluzione salutista: «C'è una novità nel giro che è stata nascosta da 4000 anni.