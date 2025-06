Nel raid in cui è rimasto ferito sono morti i suoi nove fratelli e il padre Sono rimasti solo lui e la madre Alaa

In un drammatico scenario di guerra, Adam, il solo sopravvissuto di dieci fratelli, e sua madre Alaa, pediatra di Gaza, sono arrivati a Milano tra le oltre 80 persone che fuggono dal conflitto. Il loro viaggio segna una speranza di salvezza e cura, simbolo della resilienza umana di fronte alla barbarie. Queste storie ci ricordano quanto sia urgente l’intervento umanitario e la solidarietà internazionale.

È arrivato all’aeroporto militare di Linate uno dei tre aerei che stanno portando in Italia circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori che saranno curati nel nostro Paese. A Milano sono arrivati, in particolare, 6 minori, tra cui il piccolo Adam, l’unico sopravvissuto di dieci fratelli a un raid israeliano. Sarà curato all’ospedale Niguarda. Con lui la madre Alaa, pediatra in un ospedale di Gaza. Leggi anche › Storie da Gaza. La morte della piccola influencer Yaqeen, Alaa che ha perso 9 figli, le proteste anti-Hamas Atterrato a Linate il volo con Adam, il bambino di Gaza che ha perso 9 fratelli, e la madre. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel raid in cui è rimasto ferito, sono morti i suoi nove fratelli e il padre. Sono rimasti solo lui e la madre Alaa

Jabalia, raid Idf:le vittime sono 45 - Notte di terrore a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, con i raid israeliani che hanno portato a un bilancio tragico di almeno 45 morti e decine di feriti, secondo Al Jazeera.

