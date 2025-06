Nel parcheggio di via Gaeta Parte il progetto Spugna Modifiche alla viabilità

Il progetto Spugna continua a trasformare Legnano, e il prossimo capitolo prende vita lunedì 16 giugno nel parcheggio di via Gaeta. Dopo aver riqualificato piazza Trento Trieste, corso Magenta e via Podgora, questa nuova fase mira a migliorare la rete fognaria e la viabilità della zona. I lavori, in linea con i precedenti interventi, porteranno benefici duraturi alla città, contribuendo a un ambiente più pulito e funzionale.

Progetto spugna, quarto atto: cominceranno lunedì 16 giugno, infatti, i lavori per la disconnessione dalla rete fognaria del parcheggio di via Gaeta, il quarto intervento a Legnano, dopo quello nel giardino di piazza Trento Trieste e nei parcheggi di corso Magenta e via Podgora, inserito nell'ambito del progetto Città metropolitana Spugna. I lavori in corso seguiranno lo schema che ha caratterizzato anche i precedenti interventi e si concretizzerà nella disconnessione idraulica dell'intera area del parcheggio della stazione con la dispersione delle acque degli stalli per le auto grazie a una pavimentazione drenante.

