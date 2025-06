Nel mondo ci sono 122 milioni di sfollati da guerre persecuzioni e violenze Le Nazioni Unite lanciano l’allarme per l’instabilità globale

Nel cuore di un mondo sempre più instabile, oltre 122 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di guerre, persecuzioni e violenze. L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, lancia un allarme urgente, evidenziando una tendenza che si trascina da un decennio. Questi numeri drammi ci chiedono di riflettere e agire per un futuro più stabile e umano.

Sono oltre 122 milioni le persone costrette a fuggire da guerre, persecuzioni e violenze nel mondo. A certificarlo è l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che oggi ha pubblicato il suo rapporto annuale Global Trends. Il dato – aggiornato ad aprile 2025 – rappresenta l’ennesimo record in una tendenza ininterrotta da dieci anni. “Alla fine di aprile 2025 c’erano 122,1 milioni di persone costrette a fuggire dalle loro case, contro i 120 milioni dello scorso anno”, si legge nel rapporto. A pesare maggiormente, come evidenzia l’Onu, sono i conflitti in Sudan, Myanmar e Ucraina, ma anche l’incapacità della politica internazionale di fermare i combattimenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it