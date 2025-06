Nel circolo Arci il laboratorio per bimbi di 6 anni in vista del Pride | L' hanno chiesto le mamme

A Pontedera, il laboratorio per bambini di 6 anni organizzato dal Circolo Arci in vista del Pride della Toscana sta sollevando discussioni tra genitori e comunità. Le mamme chiedono trasparenza e rispetto, mentre si cerca di bilanciare educazione, libertà e sensibilità. Una sfida importante che mette in discussione i limiti tra innocenza e confronto. È fondamentale affrontare questa situazione con dialogo aperto e rispetto reciproco.

È polemica a Pontedera, dove i bambini dai 6 anni vengono coinvolti in un evento satellite del Pride della Toscana per un momento di "confronto".

