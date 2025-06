Nel bosco con un' auto rubata in Svizzera e sei coltelli

Nel cuore del bosco, un 47enne belga dormiva accanto a un'auto rubata, circondato da coltelli. La scoperta, avvenuta grazie alla segnalazione di un passante a Santa Maria Maggiore, ha portato all'intervento dei carabinieri, che lo hanno denunciato per ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Un episodio che mette in luce come la prudenza e l'attenzione possano fare la differenza nel prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

Dormiva nel bosco, accanto ad un'auto rubata, con diversi coltelli. É stato denunciato per ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere un 47enne, di origine belga, dai carabinieri di Santa Maria Maggiore. Un passante aveva infatti segnalato ai carabinieri che a Re, in una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Nel bosco con un'auto rubata in Svizzera e sei coltelli

