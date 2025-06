Neil Druckmann parla della terza stagione di The Last of Us e conferma alcuni sospetti

Neil Druckmann svela i dettagli sulla terza stagione di The Last of Us, confermando che Abby Anderson sarà il protagonista principale. Durante l’evento Emmy For Your Consideration, il co-creatore ha condiviso come il team stia lavorando a un cambiamento cruciale, promettendo ai fan un nuovo capitolo carico di emozioni e sorprese. La serie HBO si prepara a sorprendere ancora, approfondendo temi complessi e personaggi indimenticabili, portando l’adattamento a nuovi livelli di coinvolgimento.

L’acclamata serie HBO The Last of Us è ufficialmente pronta a continuare il suo adattamento dell’impegnativa trama di The Last of Us Parte II, con il co-creatore Neil Druckmann che conferma che la prossima terza stagione avrà come protagonista principale Abby Anderson (Kaitlyn Dever). Intervenendo all’evento Emmy For Your Consideration, Druckmann ha rivelato che il team creativo sta portando avanti il??controverso ma fondamentale cambiamento strutturale del gioco, una decisione che sarà probabilmente accolta con favore da una fetta del pubblico scontenta dell’interpretazione di Ellie da parte di Bella Ramsey. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Neil Druckmann parla della terza stagione di The Last of Us e conferma alcuni sospetti

