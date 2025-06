Nei secoli fedele L’ultimo atto di Carlo Legrottaglie il carabiniere eroe

Nei secoli, la fedeltà si rivela nel cuore di chi dà tutto, anche nell’ultimo giorno di servizio. Carlo Legrottaglie, il carabiniere eroe, ha scelto di offrire il suo impegno fino all’ultimo istante, dimostrando che la vera lealtà si misura nei gesti quotidiani. Perché chi è fedele nel piccolo, sarà sempre fedele nel grande. È questa dedizione che lascia un’impronta indelebile nella memoria e nel cuore della storia.

Era il suo ultimo giorno di lavoro. Ma aveva deciso di dare tutto. Perché chi è fedele nel piccolo è fedele anche nel grande.

