Ndoye Chiesa e non solo | maxi spesa sugli esterni spunta anche uno scambio

Il Napoli si prepara a un mercato estivo da fuochi d’artificio, puntando su investimenti corposi sugli esterni d’attacco e non solo. Tra piste calde e possibili scambi, il club azzurro vuole rafforzare ogni reparto per regalare a Conte una rosa competitiva e completa. La sfida è anche sul fronte offensivo, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e conquistare nuovi traguardi. Il prossimo passo? L’arrivo di una punta che possa fare la differenza.

Il Napoli è intenzionato ad una maxi spesa sugli esterni d’attacco: spunta anche uno scambio oltre alle piste Ndoye e Chiesa. Il Napoli non si fermerà a Kevin De Bruyne. L’acquisto del belga, piuttosto, è il biglietto da visita di un calciomercato dove il club azzurro spenderà in ogni reparto per regalare ad Conte una rosa completa in ogni reparto. Uno di quelli che più necessitano di rinforzi è l’attacco. Qui sicuramente arriverà una punta ( con Darwin Nunez che è una pista sempre più calda ) e almeno un esterno d’attacco. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato in diretta proprio in merito alle scelte sulle ali offensive: a sua detta i colpi saranno due in questo reparto, con due nomi che sembrano in cima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it