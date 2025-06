NBA Mathurin devastante | i Pacers battono 116-107 i Thunder e vanno sul 2-1

La chiave di volta del successo portato a casa questa notte da Mathurin, devastante in campo, è stata la sua explosiveness e determinazione. Con una performance da superstar, il giovane talento ha guidato i Pacers verso una vittoria fondamentale, mantenendo vivo il sogno di conquistare le NBA Finals davanti al proprio pubblico. La partita di stasera dimostra che Indiana può sognare in grande: la serie si infiamma e l'emozione cresce a ogni minuto.

Indianapolis (Stati Uniti), 12 giugno 2025 – Alla prima apparizione di queste NBA Finals davanti al pubblico amico della Bankers Life Fieldhouse, gli Indiana Pacers battono 116-107 gli Oklahoma City Thunder e tengono in mano il pallino del fattore campo nella serie – che conducono ora per 2-1 –, strappato a Gilgeous-Alexander e compagni con il successo all’ultimo respiro di gara 1. La chiave di volta del successo portato a casa questa notte da Haliburton e soci è racchiusa nello straordinario contributo fornito dalla panchina, che ha surclassato quella dei Thunder con un eloquente 49-18 nella differenza per punti segnati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net