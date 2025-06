Nba Finals 2025 Indiana vince gara-3 | Pacers 2-1 nella serie contro OKC

Gli Indiana Pacers si impongono con determinazione nella Gara 3 delle Finals NBA 2025 contro gli Oklahoma City Thunder, portandosi sul 2-1 nella serie. La vittoria, frutto di un’impeccabile coesione di squadra e dei punti provenienti dalla panchina, dimostra come i Pacers siano una forza inarrestabile, specialmente quando devono rispondere a una sconfitta. Bennedict e i compagni stanno scrivendo una pagina epica: questa vittoria potrebbe essere il passo decisivo verso il sogno finale.

Gli Indiana Pacers la spuntano all’esito di una gara combattuta contro gli Oklahoma city thunder e si riportano in vantaggio nella serie (2-1), confermandosi implacabili quando c’è da rialzarsi dopo una sconfitta. Basti pensare che negli ultimi tre mesi dopo un match perso hanno sempre vinto. Decisivo il lavoro di squadra e il contributo, in termini di punti, dei giocatori entrati dalla panchina (48 a 18 in favore dei padroni di casa). Bennedict Mathurin ne ha messi a segno 27 da subentrato, mentre Tyrese Haliburton ha contribuito con 22 punti, 11 assist e nove rimbalzi. Ventuno punti, invece, per Pascal Siakam. 🔗 Leggi su Lapresse.it