nba finals 2025 indiana batte okc e conquista gara 3 pacers in vantaggio 2 1 nella serie

Le Finals NBA 2025 sono infuocate: Indiana batte Oklahoma City in Gara 3, portandosi avanti 2-1 nella serie. I Pacers, sorprendente protagonista di questa stagione, hanno dimostrato cuore e determinazione, conquistando un successo fondamentale davanti al proprio pubblico. La serie si fa sempre più avvincente e ricca di emozioni: cosa riserverà il prossimo episodio? Scopriamolo analizzando i momenti chiave di questa sfida decisiva.

I Playoff 2025 della NBA sono arrivati all'atto finale. Sono infatti iniziate le Finals che vedono scontrarsi gli Indiana Pacers, vera sorpresa di questa stagione, e gli Oklahoma City Thunder, dominatori della regular season. Questa notte si è disputata gara-3 della serie che ha rotto l'equilibrio precedente, portando i Pacers avanti 2-1. Andiamo ad analizzare il match. Dopo la vittoria iniziale ad Oklahoma con il canestro allo scadere di Tyrese Haliburton, Indiana batte nuovamente la resistenza di OKC, al termine di un match molto equilibrato. I Pacers, spinti dall'entusiasmo del pubblico di casa, hanno vinto gara-3 con il punteggio di 116-107, riportandosi in vantaggio nella serie, in attesa di gara-4 che verrà disputata nella notte tra sabato e domenica.

