Nazionale Roberto Mancini si ricandida | Tornerei La madre | Ma ci vogliono le scuse

Dove si è amato davvero e si crede ancora nel valore del progetto. Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, non nasconde il desiderio di tornare a guidare gli azzurri, ma sottolinea: "Ci vogliono le scuse per ricominciare". Una richiesta che riaccende il dibattito e apre nuovi scenari per il futuro del calcio italiano. La speranza è che, questa volta, il dialogo possa prevalere sulle incomprensioni.

Non solo Gennaro Gattuso. Per la panchina della Nazionale italiana dopo l’esonero di Luciano Spalletti il presidente della Figc Gabriele Gravina sta sondando anche altre soluzioni. Tra queste ci sono Domenico Tedesco, Rafa Benitez e, un po’ a sorpresa, Roberto Mancini. L’ex allenatore dell’Europeo ha lasciato gli azzurri in polemica con la Federazione. Ma oggi, dice alla Gazzetta dello Sport, tornerebbe volentieri. Perché si torna sempre dove si è stati felici. I problemi. Nel colloquio con Andrea Elefante Mancini spiega che si è pentito di come ha lasciato la Nazionale. E aggiunge che «se io e Gravina avessimo parlato di più in quelle settimane, e anche prima, per chiarire certe situazioni, non sarebbe successo nulla. 🔗 Leggi su Open.online

