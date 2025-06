Nazionale l’ex ct spiazza tutti e si propone | Certo che tornerei subito

Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale, torna a sognare la panchina azzurra con entusiasmo: “Si torna sempre dove si è stati bene”. Dopo le recenti voci e l’interesse di Gennaro Gattuso, il profilo di Mancini riaccende le speranze di tifosi e addetti ai lavori. La sfida ora è capire se riuscirà a convincere la FIGC e a riaccendere il sogno di rivedere l’Italia protagonista in campo internazionale.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, si dice pronto a tornare subito sulla panchina Azzurra: “Si torna sempre dove si è stati bene” In questo momento, il più vicino alla panchina della Nazionale è senza dubbio Gennaro Gattuso. L’ex allenatore di Milan e Napoli sembra pronto ad accettare, anche grazie alla mediazione di Gigi Buffon, la panchina un tempo più prestigiosa d’Italia, ma che oggi sembra diventata una patata bollente che nessuno si sente di afferrare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: nazionale - subito - spiazza - tutti

Calamai attacca Acerbi: «Merita una squalifica, se non voleva tornare in Nazionale doveva dirlo subito» - Il calcio italiano è in un momento di grande transizione, e le parole di Luca Calamai su Acerbi non possono passare inosservate.

Insultato perché parcheggia la Lamborghini nel posto disabili: la verità spiazza tutti; Danilo Gallinari spiazza tutti e firma in Portorico con i Vaqueros de Bayamon; Lewis Hamilton incontra i tifosi della Ferrari a Maranello e li spiazza parlando subito in italiano.

Nazionale, l’ex ct spiazza tutti e si propone: “Certo che tornerei subito” Lo riporta sportface.it: L'ex commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, si dice pronto a tornare subito sulla panchina Azzurra ...