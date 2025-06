Naufragio Cutro scafista turco condannato a 20 anni

L'uomo era imputato per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato.

Naufragio di Cutro, la Regione Calabria fa marcia indietro: polemica sulla parte civile contro i militari - Il naufragio di Cutro ha segnato un tragico drammatico nella memoria collettiva, con novantaquattro vite spezzate sulle spiagge calabresi.

Strage di Cutro, definitiva la condanna a 20 anni per lo scafista Gun Ufuk: Con la decisione della Corte di Cassazione, è diventata definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Gun Ufuk, cittadino turco ritenuto uno degli scafisti responsabili del tragico na Vai su Facebook

Naufragio di Cutro, definitiva la condanna a 20 anni per lo scafista turco; Naufragio di Cutro, la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per lo scafista turco Gun Ufuk ·; Confermata in Cassazione la condanna allo scafista della strage di Cutro: 20 anni per Gun Ufuk.

C’è stata la prima sentenza definitiva per il naufragio di Cutro, a uno dei cosiddetti “scafisti” Segnala ilpost.it: La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a vent’anni di reclusione per Gun Ufuk, un uomo turco di trent’anni accusato di aver fatto parte dell’equipaggio dell’imbarcazione naufragata il 26 feb ...