Nato | garantire che Putin non ci riprovi

In un momento cruciale per il futuro dell'Ucraina e della sicurezza europea, il segretario generale della NATO, Rutte, sottolinea l'importanza di prepararsi al meglio per un futuro senza minacce ricorrenti. Con parole ferme e un messaggio di unità , evidenzia come una strategia solida possa impedire a Putin di ripetere azioni dannose. La Nato si impegna a consolidare questa posizione, affinché la pace duratura diventi realtà .

16.52 "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina sia nella migliore posizione possibile quando si presenterà un cessate il fuoco a lungo termine, o un accordo di pace, per garantire che Putin non ci riprovi mai più". Lo dice il segretario generale della Nato, Rutte, in occasione del vertice a Roma sulla guerra in Ucraina. "La Nato è unita e questo è un messaggio importante", aggiunge Rutte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: nato - garantire - putin - riprovi

Nato:garantire che Mosca non ci riprovi - In un momento di crisi internazionale, la coesione della NATO assume un ruolo cruciale per garantire stabilità e sicurezza globale.

Nato: garantire che Mosca non ci riprovi; Ucraina, Rutte: Dobbiamo garantire che Putin non ci riprovi mai più; Archivio Ultimora.

Ucraina, Rutte: "Dobbiamo fare in modo che Putin non ci riprovi mai più" Segnala repubblica.it: "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina sia nella migliore posizione possibile per mantenere il conflitto in corso con la Russia, l'aggressione russa immotivata contro l'Ucraina, ma anche per essere nella ...