Nato | garantire che Mosca non ci riprovi

In un momento di crisi internazionale, la coesione della NATO assume un ruolo cruciale per garantire stabilità e sicurezza globale. Durante il vertice a Roma, il segretario generale Rutte ha sottolineato l’importanza di prepararsi al meglio per le future sfide, affinché l’Ucraina possa mantenere una posizione di forza e prevenire ulteriori aggressioni di Putin. La NATO dimostra così il suo impegno a difendere i principi fondamentali della pace e della sicurezza mondiale.

16.52 "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina sia nella migliore posizione possibile quando si presenterà un cessate il fuoco a lungo termine, o un accordo di pace, per garantire che Putin non ci riprovi mai più". Lo dice il segretario generale della Nato, Rutte, in occasione del vertice a Roma sulla guerra in Ucraina. "La Nato è unita e questo è un messaggio importante", aggiunge Rutte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

