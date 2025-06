Nato Tajani | ottimismo su accordo spese difesa a vertice l' Aja

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sprizza ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo sulle spese per la difesa al prossimo vertice dell'Aja. Durante la riunione ministeriale Weimar Plus, Tajani ha sottolineato che l'Italia è favorevole all'aumento degli investimenti in sicurezza, confidando che prima di allora si troverà un'intesa. La fiducia nel dialogo e nella collaborazione internazionale rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore coesione europea sulla sicurezza comune.

Roma, 12 giu. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito oggi il suo ottimismo in vista del prossimo vertice dell'Aja in merito alle spese della difesa in una conferenza stampa in occasione della riunione ministeriale Weimar Plus. "L'Italia è favorevole ad aumentare le spese per la sicurezza, sono convinto che prima del vertice dell'Aja si troverà un accordo", ha detto Tajani, segnalando che l'Italia richiede "più tempo e più flessibilità". Tajani ha spiegato che l'Italia ascolterà le proposte del segretario generale della Nato Mark Rutte e ha formulato le sue osservazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Tajani: ottimismo su accordo spese difesa a vertice l'Aja

