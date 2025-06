Nato segretario Rutte arriva a palazzo Chigi da Meloni

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, fa visita a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni. Un faccia a faccia di un’ora che ha rafforzato il dialogo strategico in vista del prossimo Vertice NATO, focalizzandosi su spese per la sicurezza e innovazione industriale. Un passo deciso verso una difesa europea più forte e collaborativa, in sinergia con l’alleanza internazionale. La strada verso un futuro di sicurezza condivisa si fa sempre più chiara.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte arriva a palazzo Chigi, per un incontro con la premier Giorgia Meloni.  Il bilaterale è durato circa un'ora. L'incontro ha permesso uno scambio approfondito in preparazione del prossimo Vertice NATO, con particolare riferimento alle spese per la sicurezza collettiva e alla costruzione di un'industria per la difesa sempre più innovativa e competitiva, in complementarità con l'UE, ha fatto sapere una nota di palazzo Chigi.

