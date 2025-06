Nato Rutte convinto sul riarmo | Propongo 5% ma senza data di scadenza

Nato Rutte si mostra convinto sul riarmo, proponendo un investimento del 5% senza una scadenza precisa, sottolineando l’urgenza di rafforzare la difesa collettiva. Il Segretario generale dell’alleanza atlantica, atterrato a Roma per il summit europeo, ha incontrato il Presidente Meloni, approfondendo i dossier chiave tra sicurezza e innovazione industriale. Nel contesto geopolitico attuale, questa posizione potrebbe segnare un nuovo capitolo nel percorso verso una difesa europea più forte e dinamica.

Il Segretario generale dell'alleanza atlantica è atterrato a Roma dove ha preso parte al summit europeo per la difesa dopo un vis à vis con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la quale ha approfondito i principali dossier in vista del vertice Nato tra sicurezza collettiva e costruzione di un'industria per la difesa sempre più innovativa e competitiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it